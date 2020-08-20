В Уфе розыгрыш "Ягуара" у блогера закончился большим скандалом

Гузель Шарафутдинова организовала розыгрыш автомобиля “Ягуар”, однако конкурсом оказались довольны не все.

В Башкирии разгорелся скандал, связанный с Instagram-блогером Гузель Шарафутдиновой. В марте она уже “засветилась” в СМИ в неприятной истории: девушка отказалась уходить на самоизоляцию по возвращению из Таиланда, обозвав подписчиков-хейтеров “подпердышами”. По итогу суд признал административное нарушение и выписал ей штраф.

Месяц назад Шарафутдинова в своем аккаунте объявила розыгрыш автомобиля “Ягуар”. Это был так называемый “гив”: спонсоры вкладываются в покупку приза, а взамен получают новых подписчиков, ведь одно из условий конкурса - подписаться на спонсоров и поставить им максимальное количество лайков. Для розыгрыша обычно создается отдельный аккаунт: так удобнее и авторам, и участникам.

16 августа были подведены итоги, выбрана победительница, которая решила забрать приз деньгами, получив 200 тысяч рублей. Журналисты РЕН-ТВ нашли одного из спонсоров розыгрыша.

Как это было заявлено на самом деле. С розыгрышем автомобиля стоимостью 1 200 000. По факту, когда мы начали весь этот движняк, выяснилось, что машина была не за 1 200 000, а за 350 000 рублей. Надежда Благодарная, блогер

Несколько десятков спонсоров для того, чтобы стать таковыми, заплатили по 20 тысяч рублей. Но ожидаемого притока подписчиков не произошло. Журналисты издания приводят слова соавтора конкурса, блогера Игоря Пузина, который говорит: гарантий никаких обещано не было, никто не знал, сколько в действительно придет подписчиков. А вот блогер Леонид Ивин, например, требует вернуть хотя бы половину потраченных спонсорами средств.

Разбираясь в этой неоднозначной истории, мы решили оценить автомобиль самым простым способом: заглянуть на один из популярных интернет-сайтов, на котором продают в том числе и личные авто. Судя по фотографии, Шарафутдинова разыгрывала популярную некогда модель Jaguar X-tupe. Десять лет назад такую модель можно было часто увидеть на дорогах. Организаторы сделали машине полный детейлинг, то есть освежили внешний вид, проведя по сути дорогую предпродажную подготовку. Словом, после этой процедуры автомобиль выглядел идеально.

Цены на такие услуги разнятся в зависимости от конкретного центра. Но стоит заметить, что это удовольствие не из дешевых. Допустим, машину привели в порядок полностью, от и до. Такую работу можно оценить в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. Подчеркнем: это примерная стоимость оценки проведенных работ.

Стоимость автомобиля в свободной продаже уточняем в интернете. Опять же, все зависит от ряда факторов: год выпуска, пробег, состояние. На 20 августа самая дешевая модель стоит 165 тысяч рублей (на машину наложены судебные запреты).

А самая дорогая - 710 тысяч за модель 2007 года. С машиной, судя по описанию, проблем нет.

Добавляем расходы на детейлинг и получаем примерную конечную стоимость авто. Все, что сверху, обычно уходит в расходы на сторонний пиар розыгрыша и гонорар автора конкурса.

Сама Шарафутдинова накануне прокомментировала ситуацию в своем Instagram. Девушка огорчилась тем фактом, что много людей после этого конкурса угрожают испортить ей репутацию. В скором времени она собирается обратиться в суд за защитой чести и достоинства.

Я решила перестать быть жертвой травли и решила себя защитить! Подняла все свои связи и знакомства - и буду привлекать людей за клевету, за то что мою репутацию без оснований портят и обвиняют в том, чего я не делала. Кто-то далеко зашел и заигрался. Я не тупая мелкая блогерка, которую так легко можно припугнуть! Гузель Шарафутдинова, блогер

Блогер Игорь Пузин, который также занимался розыгрышем автомобиля, сегодня в своем аккаунте объяснил, почему вручил победителю только 200 тысяч, а не больше.

Много разговоров, почему 200. Она же стоит дороже. Я дал столько, сколько комфортно. Считаю, что эти вменяемые деньги, снял эти деньги со своей кредитной карты. Тачку оставил себе, не планировал продавать. Но так, как много грязи, все считают чужие бабки, я решил предоставить эту возможность вам купить эту тачку для себя за 210 тысяч. Игорь Пузин, соавтор конкурса, блогер

Аккаунт, на котором проведен розыгрыш автомобиля, сейчас пуст. Организаторы анонсируют в скором времени новые конкурсы, а новый покупатель для "Ягуара" нашелся спустя пару часов после поста Пузина.