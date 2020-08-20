Церковь из Башкирии обвинили в распространении коронавируса

Суд Стерлитамака рассмотрел дело в отношении местной церкви, которая продолжала работу во время пандемии. Из-за этого прихожане заразились коронавирусом и были госпитализированы. Инцидент произошел в разгар карантина в конце мая.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование из-за массового заражения прихожан COVID-19 и пневмонией. Вспышка коронавируса зарегистрирована в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово.