Церковь из Башкирии обвинили в распространении коронавируса

Суд Стерлитамака рассмотрел дело в отношении местной церкви, которая продолжала работу во время пандемии. Из-за этого прихожане заразились коронавирусом и были госпитализированы. Инцидент произошел в разгар карантина в конце мая.
Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование из-за массового заражения прихожан COVID-19 и пневмонией. Вспышка коронавируса зарегистрирована в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово.
Стоит отметить, что представитель церкви на слушание не явился. Суд рассмотрел все экспертизы и результаты расследования и признал ответственных виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь организации предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.