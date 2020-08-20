В Уфе строителя завалило грунтовой землей

В марте 2019 года при монтаже трубопровода произошёл несчастный случай. Рабочего засыпало землей , что причинило ему тяжкий вред здоровью. Следствие нашло виновных в трагическом инциденте.

Рабочий производил монтажные работы, когда на него сошёл ком грунта. Мужчину придавило к противоположной стене. Он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

Суд доказал виновность начальника участка, так как именно он не провёл осмотр рабочей территории. Руководитель допустил нахождение людей в траншее глубиной не менее 4 метров при явной опасности нагрева и обрушения земли. Суд приговорил начальника участка к общественным работам на 200 часов, а также взыскал в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей за причинение морального вреда.