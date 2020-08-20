Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году

Определены дата празднования мусульманских праздников в 2021 году. Так, Ураза-байрам в следующем году будет отмечаться 13 мая, а Курьан-байрам - в конце июля, 20-го числа.
Правительство Башкирии объявило эти дни праздничными. Оба
Справка
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – один из главных праздников в исламе. Это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, отмечается ровно через 70 дней после празднования Ураза-байрама — праздника завершения поста в Рамадан.