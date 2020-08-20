Унижавшую детей из приюта уфимку оштрафовали на 8 тысяч рублей

В Уфе вынесли приговор 22-летней бывшей сотруднице детского приюта Адиле Н. Девушка была обвинена в жестоком обращении с детьми. Ранее Адиля не признавала свою вину в том, что она унижала своих воспитанников, но на суде заявила, что раскаивается за свои действия.
Напомним, громкая история произошла пару месяцев назад. В социальных сетях появилось видео, на котором девушка заставляла детей драться. Позже выяснилось, что Адиля била детей линейкой по рукам, а также заклеивала рот скотчем.
Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.