Унижавшую детей из приюта уфимку оштрафовали на 8 тысяч рублей

В Уфе вынесли приговор 22-летней бывшей сотруднице детского приюта Адиле Н. Девушка была обвинена в жестоком обращении с детьми. Ранее Адиля не признавала свою вину в том, что она унижала своих воспитанников, но на суде заявила, что раскаивается за свои действия.