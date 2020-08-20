В Башкирии сын зарезал отца из-за нравоучений

В злополучный день мужчина употреблял спиртные напитки у себя дома. Это сильно не понравилось его отцу, который попросил сына остановиться. Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого 33-летний мужчина схватил нож и ударил им в грудь отца.