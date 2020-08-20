В Уфе система «Инцидент» помогла отремонтировать опасный участок дороги

Дорога, похожая на стиральную доску, и здесь же полуоткрытый люк. Таким раньше был этот участок по адресу Станиславского, 44. Страх за маленьких детей, домашних животных и автомобили постоянно мучил местных жителей.
Устав решать наболевшие проблемы самостоятельно, местные жители завалили жалобами социальные сети. Обращения зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
Люк заделали в течение недели. Для исправления проблемного участка дороги времени потребовалось не больше, даже не смотря на не самые простые погодные условия: шли проливные дожди.
За последние полгода администрация Октябрьского района отработала свыше двух тысяч обращений. Вопросы в основном касаются жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дорог. Сами чиновники тоже отмечают, что через социальные сети работать с населением стало гораздо проще и оперативнее.
Чиновники признают удобство цифрового формата общения с жителями республики. Однако призывают не постить в соцсети жалобу, которая не соответствует действительности. Выезжая на место, где проблемы нет, теряется время на решение вопросов, промедление в которых может угрожать безопасности других горожан или сельчан.
Ежемесячно по итогам работы системы «Инцидент-менеджмент» составляется рейтинг городов и районов. Там учитывается все: и скорость работы, и качество ответов, и ответная реакция граждан – довольны они или нет. Рейтинг попадает на стол к Радию Хабирову и руководству его администрации. Низкие показатели – предмет для разбирательств и серьезных выводов. А главы районов теперь понимают, как лучше работать в информационном поле с обращениями жителей.