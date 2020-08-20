В Уфе система «Инцидент» помогла отремонтировать опасный участок дороги

На сообщение жителей с просьбой помочь с ямочным ремонтом отреагировали оперативно. Так как там находится открытый люк, он представлял опасность как для водителей, так и для пешеходов.

Алия Ишимбаева, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях