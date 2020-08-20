В Уфе система «Инцидент» помогла отремонтировать опасный участок дороги

Дорога, похожая на стиральную доску, и здесь же полуоткрытый люк. Таким раньше был этот участок по адресу Станиславского, 44. Страх за маленьких детей, домашних животных и автомобили постоянно мучил местных жителей.

Вот эта проблема была долго, да. Пока не написали. Пока мы не подали сигнал. У нас, во-первых, у всех дети здесь. Дети маленькие. Тем более мальчики, они такие, сами знаете, непослушные. Вот эта яма прям нас настораживала. И ночью тоже, машины вот так вот несутся, сколько раз сюда колёсами попадали.

Ольга Крючкова, местная жительница

Устав решать наболевшие проблемы самостоятельно, местные жители завалили жалобами социальные сети. Обращения зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

На сообщение жителей с просьбой помочь с ямочным ремонтом отреагировали оперативно. Так как там находится открытый люк, он представлял опасность как для водителей, так и для пешеходов.

Алия Ишимбаева, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

Люк заделали в течение недели. Для исправления проблемного участка дороги времени потребовалось не больше, даже не смотря на не самые простые погодные условия: шли проливные дожди.

Сперва обследовали территорию, обнаружили, что, на данном участке улицы Станиславского действительно требуется ремонт. Был произведён ремонт на территории 90 кв метров, было использовано порядка 15 тонн асфальтобетонной смеси.

Ильмир Шаймарданов, заместитель директора по техническим вопросам службы по благоустройству микрорайона Сипайлово

За последние полгода администрация Октябрьского района отработала свыше двух тысяч обращений. Вопросы в основном касаются жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дорог. Сами чиновники тоже отмечают, что через социальные сети работать с населением стало гораздо проще и оперативнее.

Коммунальные службы держат под постоянным мониторингом состояние дорожного полотна улиц района. А такие сигналы, которые поступают через социальные сети, помогают более эффективно и оперативно организовать работу.

Гульшат Шайхутдинова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

Чиновники признают удобство цифрового формата общения с жителями республики. Однако призывают не постить в соцсети жалобу, которая не соответствует действительности. Выезжая на место, где проблемы нет, теряется время на решение вопросов, промедление в которых может угрожать безопасности других горожан или сельчан.

Каждый день видели, что здесь стояли ограждения. И теперь их убрали, всё сделали и очень хорошо. Безопасность наших детей в первую очередь.

Ильдус Насибулин, местный житель

Ежемесячно по итогам работы системы «Инцидент-менеджмент» составляется рейтинг городов и районов. Там учитывается все: и скорость работы, и качество ответов, и ответная реакция граждан – довольны они или нет. Рейтинг попадает на стол к Радию Хабирову и руководству его администрации. Низкие показатели – предмет для разбирательств и серьезных выводов. А главы районов теперь понимают, как лучше работать в информационном поле с обращениями жителей.