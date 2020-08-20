В Уфе эвакуировали посетителей торговых центров

В социальных сетях города Уфы рассказали о внезапной эвакуации из нескольких торговых центров. Уфимцы рассказывают, что из «Ультры», «Иремеля», «МЕГИ», «Галереи Арт», «Простора», «Меркурия» и «ТСК Сипайловского» эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

У торгово-развлекательных центров большое количество пожарных машин и скорой помощи. По словам очевидцев, внутрь никого не пускают. Предварительная причина эвакуации — сообщение о минировании.

Напомним, сегодня утром так же эвакуировали всех сотрудников и посетителей Кировского районного суда. После стало известно, что и в других зданиях районных судов произошла эвакуация. По информации из СМИ, на почту судов пришло сообщение о взрывном устройстве в здании.