Новые заводы и День города: в Сибае продолжается инвестсабантуй «Зауралье»

В Сибае планируют построить 2 новых завода – молочный и по производству базальтовых волокон, а в Баймакском районе – крупный комплекс по переработке мусора. Соглашения на сумму свыше 10 млрд рублей были достигнуты на втором Всероссийском инвестиционном форуме, гостями и участниками которого являются бизнесмены из России и зарубежья.

«Столь оперативную реакцию региональных властей на решение проблем бизнеса мы ещё не видели». Такое мнение выразили участники выездного совещания в формате «Инвестчас» в Сибае. На деловой встрече рассмотрели проект создания в Баймакском районе комплекса по переработке мусора производительностью 100 тысяч тонн в год. Инвестиции составят свыше миллиарда рублей, предприятие трудоустроит более ста местных жителей. Ещё три с половиной миллиарда планируют вложить в строительство завода по выпуску базальтовых непрерывных волокон. 400 рабочих обеспечат продукцией строительную отрасль республики. В Благовещенске построят крупное овощехранилище.

Хотелось бы поблагодарить вашу команду, Радий Фаритович. Мы работали в разных регионах, но такой скорости, быстроты и конструктивности не было нигде. Сергей Марков, генеральный директор предприятия «Времена года»

Подарком ко Дню города Сибая стало открытие памятника основателям столицы башкирского Зауралья. В центре постамента – женщина-строитель и мужчина-горняк. Большую часть материалов предоставили местные предприятия.

В честь юбилея города Глава Башкортостана также вручил государственные награды. На сцену под аплодисменты земляков поднимались врачи, музыканты, юристы. Почетным гражданином Сибая стал заведующий хирургическим отделением центральной больницы Михаил Кустов. Не забыли и о волонтерах, которые оказали неоценимую помощь в период пандемии коронавируса. Среди них местные предприниматели, которые за свой счет обеспечивали врачей средствами индивидуальной защиты, нуждающихся – продуктами питания, заправляли бензином автомобили других добровольцев.

От души поздравляю всех сибайцев с этим замечательным праздником! Каждый раз говорю вам спасибо за вашу выдержку. За то, что вы самые настоящие и чудесные люди. Мы с вами всегда будем вместе – и в печали, и в радости. Желаю городу успехов и процветания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поздравил горожан не только со сцены, но и лично. Сибайцы долго не отпускали Главу республики, каждый хотел сделать селфи с руководителем региона.