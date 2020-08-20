Новые заводы и День города: в Сибае продолжается инвестсабантуй «Зауралье»

В Сибае планируют построить 2 новых завода – молочный и по производству базальтовых волокон, а в Баймакском районе – крупный комплекс по переработке мусора. Соглашения на сумму свыше 10 млрд рублей были достигнуты на втором Всероссийском инвестиционном форуме, гостями и участниками которого являются бизнесмены из России и зарубежья.
«Столь оперативную реакцию региональных властей на решение проблем бизнеса мы ещё не видели». Такое мнение выразили участники выездного совещания в формате «Инвестчас» в Сибае. На деловой встрече рассмотрели проект создания в Баймакском районе комплекса по переработке мусора производительностью 100 тысяч тонн в год. Инвестиции составят свыше миллиарда рублей, предприятие трудоустроит более ста местных жителей. Ещё три с половиной миллиарда планируют вложить в строительство завода по выпуску базальтовых непрерывных волокон. 400 рабочих обеспечат продукцией строительную отрасль республики. В Благовещенске построят крупное овощехранилище.
Подарком ко Дню города Сибая стало открытие памятника основателям столицы башкирского Зауралья. В центре постамента – женщина-строитель и мужчина-горняк. Большую часть материалов предоставили местные предприятия.
В честь юбилея города Глава Башкортостана также вручил государственные награды. На сцену под аплодисменты земляков поднимались врачи, музыканты, юристы. Почетным гражданином Сибая стал заведующий хирургическим отделением центральной больницы Михаил Кустов. Не забыли и о волонтерах, которые оказали неоценимую помощь в период пандемии коронавируса. Среди них местные предприниматели, которые за свой счет обеспечивали врачей средствами индивидуальной защиты, нуждающихся – продуктами питания, заправляли бензином автомобили других добровольцев.
Радий Хабиров поздравил горожан не только со сцены, но и лично. Сибайцы долго не отпускали Главу республики, каждый хотел сделать селфи с руководителем региона.
За 2 дня на полях форума были подписаны соглашения на сумму свыше 10 миллиардов рублей. В Башкортостане появятся новые производства, будут созданы рабочие места. Развитие получит и социальная сфера. В столице башкирского Зауралья построят современный детский центр реабилитации и круглогодичный оздоровительный лагерь «Шифа». В следующем году, на третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе, одной из главных тем обсуждения станут вопросы развития села и создание комфортной жизни для жителей сельской местности.