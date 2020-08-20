Стали известны подробности суда над стриптизершей из Уфы, унижавшей детей

В Уфе сегодня вынесли приговор воспитательнице-стриптизерше, которая снимала подопечных приюта на видео для соцсетей. В мае этого года резонанс вызвали кадры, на которых девушка провоцировала детей на драку или, не стесняясь выражений, унижала.
Произошедшим в республике заинтересовались на федеральном уровне. Тогда уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила, что необходимо провести проверку коллектива соцприюта. Мы узнали, чем закончилась эта история.
Внезапно свалившаяся популярность, очевидно, сыграла ей не совсем на руку. Теперь Адиля Нуруллина уже не столь разговорчива. Подсудимая не раздает комментариев и даже не отвечает на вопросы.
Куда охотнее девушка комментировала происходящее в своих сторис. Адиля работала в уфимском социальном приюте для детей из неблагополучных семей. Резонанс вызвали эти кадры, на которых сотрудница то подстрекает малышей, то недвусмысленно намекает, что их ждет в будущем.
24-летняя воспитательница явно не ожидала, что видеозаписи станут предметом обсуждения не только среди подписчиков. Уже потом выяснилось, что девушка педагогического образования не имела и до своей работы в детском приюте занималась стриптизом.
В приюте после случившегося провели проверку. Оказалось, что по своей должности девушка не должна была контактировать с детьми в группе.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле фигурировали несовершеннолетние. На заседании присутствовали сотрудники приюта и органов опеки. После процесса подсудимая также молча попыталась удалиться. Заявив, что столь повышенного внимания к себе не хочет.
Суд признал подсудимую виновной по 156 статье, т.е. за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Однако учел признание вины и раскаяние девушки. Дело было рассмотрено в особом порядке. В качестве наказания Адиля Нуруллина должна будет выплатит штраф в размере 8 тысяч рублей.