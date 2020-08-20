Стали известны подробности суда над стриптизершей из Уфы, унижавшей детей

В Уфе сегодня вынесли приговор воспитательнице-стриптизерше, которая снимала подопечных приюта на видео для соцсетей. В мае этого года резонанс вызвали кадры, на которых девушка провоцировала детей на драку или, не стесняясь выражений, унижала.

Произошедшим в республике заинтересовались на федеральном уровне. Тогда уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила, что необходимо провести проверку коллектива соцприюта. Мы узнали, чем закончилась эта история.

Внезапно свалившаяся популярность, очевидно, сыграла ей не совсем на руку. Теперь Адиля Нуруллина уже не столь разговорчива. Подсудимая не раздает комментариев и даже не отвечает на вопросы.

Я комментариев по этому поводу не даю и не давала. Было один раз и все, достаточно. Вы можете мое личное пространство чуть-чуть уважать? Адиля Нуруллина, подсудимая

Куда охотнее девушка комментировала происходящее в своих сторис. Адиля работала в уфимском социальном приюте для детей из неблагополучных семей. Резонанс вызвали эти кадры, на которых сотрудница то подстрекает малышей, то недвусмысленно намекает, что их ждет в будущем.

24-летняя воспитательница явно не ожидала, что видеозаписи станут предметом обсуждения не только среди подписчиков. Уже потом выяснилось, что девушка педагогического образования не имела и до своей работы в детском приюте занималась стриптизом.

Я думаю, суд все обстоятельства учтет. Там есть смягчающие обстоятельства: у нее, есть положительные характеристики. С места работы отрицательного ничего нет, с места жительства очень положительные характеристики. Илдар Салимов, адвокат

В приюте после случившегося провели проверку. Оказалось, что по своей должности девушка не должна была контактировать с детьми в группе.

По образованию обвиняемая Нуруллина является квалифицированным юристом, т.е. фактически образования педагогического не имела, но была тем не менее допущена к работе с детьми. Стороной гособвинения предоставлены доказательства, подтверждающие вину работника соцприюта. Ирина Сибагатуллина, помощник прокурора Калининского района г. Уфы

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле фигурировали несовершеннолетние. На заседании присутствовали сотрудники приюта и органов опеки. После процесса подсудимая также молча попыталась удалиться. Заявив, что столь повышенного внимания к себе не хочет.