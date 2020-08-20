В Башкирии многодетный отец получил срок за повторную пьяную езду

За пьяную езду многодетный отец из Нефтекамска получил уголовное наказание. Уже трижды судимого и лишённого прав мужчину в очередной раз поймали за рулём автомобиля.

Алкотестер показал 0,5 промилле спиртного в крови. Это примерно бутылка крепкого напитка. При этом виновник уверяет: во всём виноваты таблетки.

Ну, б…ь, я «Пенталгин» только выпил. Осужденный

Ранее мужчина уже неоднократно получал условный срок и был лишён водительских прав. Районный прокурор посчитал это наказание слишком мягким и направил апелляцию в Верховный суд республики с просьбой ужесточить наказание и отправить нарушителя в колонию-поселение.