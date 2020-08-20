В Уфе открылась выставка-форум «Мир семьи и детства»

Это не первая встреча, мы уже пришли к мнению, что это нужно, что есть запрос, поэтому было решено, что такая организация будет создана, она будет республиканской. Будут участвовать те люди, кто уже занимался и занимается различными направлениями, которые будут поддерживать и объединять многодетные семьи.

Каринэ Хабирова