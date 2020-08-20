В Уфе открылась выставка-форум «Мир семьи и детства»

Счастливая многодетная семья как пример для молодого поколения. В Уфе на площадке ВДНХ-Экспо заработала выставка-форум «Мир семьи и детства».

Главная цель – поддержка семейных ценностей. В рамках мероприятия прошел круглый стол «Встреча многодетных семей» с участием заместителя премьер-министра правительства Ленарой Ивановой и автором проекта Открытая академия «Территория женского счастья» Каринэ Хабировой.

В повестке были вопросы о поддержке многодетных родителей, улучшение демографических показателей в республике и другие.  Так, в  Башкортостане создадут организацию, которая объединит многодетные семьи.

Это не первая встреча, мы уже пришли к мнению, что это нужно, что есть запрос, поэтому было решено, что такая организация будет создана, она будет республиканской. Будут участвовать те люди, кто уже занимался и занимается различными направлениями, которые будут поддерживать и объединять многодетные семьи.

Каринэ Хабирова

Также сегодня в рамках форума «Мир семьи и детства» прошла церемония награждения лауреатов общественной награды «Отцовская доблесть». Она учреждена для поощрения и укрепления института отцовства. В центре внимания сегодня были папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто взял малышей из детского дома, ведут здоровый образ жизни и служат примером. Памятными дипломами Общественной палаты республики наградили 27 отцов.