В Уфе открылась выставка-форум «Мир семьи и детства»

Счастливая многодетная семья как пример для молодого поколения. В Уфе на площадке ВДНХ-Экспо заработала выставка-форум «Мир семьи и детства».
Главная цель – поддержка семейных ценностей. В рамках мероприятия прошел круглый стол «Встреча многодетных семей» с участием заместителя премьер-министра правительства Ленарой Ивановой и автором проекта Открытая академия «Территория женского счастья» Каринэ Хабировой.
В повестке были вопросы о поддержке многодетных родителей, улучшение демографических показателей в республике и другие. Так, в Башкортостане создадут организацию, которая объединит многодетные семьи.
Также сегодня в рамках форума «Мир семьи и детства» прошла церемония награждения лауреатов общественной награды «Отцовская доблесть». Она учреждена для поощрения и укрепления института отцовства. В центре внимания сегодня были папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто взял малышей из детского дома, ведут здоровый образ жизни и служат примером. Памятными дипломами Общественной палаты республики наградили 27 отцов.