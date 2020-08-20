«Салават Юлаев» уступил СКА на Кубке чемпионов в Казани

Уфимский «Салават Юлаев» уступил во втором матче предсезонного Кубка чемпионов в Казани. Подопечные Томи Ламсы встречались со СКА из Санкт-Петербурга.

Счет открыл финский форвард Миро Аалтонен. До перерыва юлаевец Гранлунд отквитал одну шайбу. На старте второго отрезка команда из Санкт-Петербурга дважды реализовала большинство усилиями Токранова и Галимова.

Сакари Маннинен сократил отставание в третьем периоде. Окончательный счет установил Йоонас Кемппайнен. 4:2 – победа СКА. Третью игру на турнире «Салават» проведет в субботу против «Ак Барса».