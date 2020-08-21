В Башкирии продолжаются поиски 36-летней женщины

В Стерлитамаке продолжаются поиски пропавшей без вести 36-летней Елены Зайцевой. Женщина не выходит на связь с близкими с 12 августа. В день исчезновения она ушла из дома, однако обратно так и не вернулась.
Приметы Елены: телосложение худощавое, рост около 158 см, волосы русые. В день пропажи на ней была полосатая футболка, куртка темно-сиреневого цвета и светло-синие джинсы и обувь черного цвета.
К поискам женщины приступили волонтеры. Телефоны для связи: 8 (905) 006-99-60, 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.