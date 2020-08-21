Один из защитников Куштау признался в коммерческой правозащите

Гарифулла Япаров, один из лидеров протестов против разработки Куштау в Башкирии, признался, что зарабатывал на задержанных активистах. Экозащитник оказывал платные юридические услуги задержанным полицией защитникам.
По сообщениям из телеграм-каналов, с некоторых вышедших на свободу активистов Гарифулла Япаров запросил 15 тысяч рублей. При этом его работа не принесла ничего хорошего для задержанных: добиться иного наказания суток он не смог (активистов задержали на несколько суток).
Между тем защитники, адвокаты СПЧ и других правозащитных организаций оказывают юридическую помощь защитникам Куштау бесплатно, это не исключает возможности дать доверенность адвокату и составить с ним контракт на представительство в правоохранительных органах и суде.