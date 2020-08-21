Один из защитников Куштау признался в коммерческой правозащите

Деятельность адвоката, как и нотариуса, платная, он в конце года платит взносы в налоговую за свою деятельность раз в году. Если адвокат бесплатной юридической консультации сидит и с клиентов денег не берет за услуги, за это ему платит государство, также, если он приглашается судом, как «коридорный», его подзащитный денег ему не платит, а платит за эти услуги государство. Адвокат при защите клиента по административным и иным делам составляет с ним соглашение с указанием определенной суммы по сложности дела и известности адвоката, только после этого он может выдать ордер суду, как защитник, и полиции на посещение в ИВС или спецраспределитель, без соглашения ордер не выдаётся по закону.

Гарифулла Япаров, один из лидеров протестов против разработки Куштау в Башкирии