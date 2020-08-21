Россияне могут получить прибавку к пенсии в 5600 рублей

Российским пенсионерам могут добавить к пенсии 5 686 рублей. Однако такая госпомощь коснется не всех.
На соцподдержку могут рассчитывать те, у кого на иждивении находятся дети-школьники или студенты. О надбавках напомнили в Пенсионном фонде России.
Сколько будет добавлено конкретному гражданину, зависит от того, сколько нетрудоспособных человек в семье. 5 686 рублей – это сумма максимальной прибавки.
О том, какие документы для получения такой соцподдержки необходимы, вы можете узнать в отделениях ПФР.