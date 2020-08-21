Глава Башкирии заработал за год более 7 млн рублей

Радий Хабиров отчитался о своих доходах за 2019 год. Глава Башкирии задекларировал заработную плату в размере более 7 миллионов рублей. Годовой доход оказался больше, чем его же заработок за 2018 год.

Два года назад Радий Хабиров задекларировал на 3 миллиона меньше, чем в 2019 году. К слову, его пресс-секретарь Диана Исханова задекларировала доход больше, чем у Радия Хабиров на 3 миллиона. Девушке всего 24 года, и помимо основной работы она занимается предпринимательством.

В собственности у Радия Хабирова дом 82,5 кв.м, земельный участок 913 «квадратов» и гараж. В пользовании – квартира 79,9 кв.м и дача 557,5 кв.м. Супруга Главы Башкирии задекларировала доход в 905 тысяч рублей. В собственности у Каринэ Хабировой две квартиры 52,4 кв.м и 140,8 кв.м.