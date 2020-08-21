В Башкирии два автолюбителя попали в больницу после ДТП

В Башкирии за сутки зарегистрировали 12 серьёзных аварий. Многие пострадавшие в ДТП нуждались в срочной госпитализации. Подробности сообщила региональная Госавтоинспекция.

20 августа в городе Октябрьском зарегистрирована одна из тяжелых аварий. 23-летний житель соседней республики Татарстан вылетел в кювет и перевернулся на ВАЗ-2115. Парень не справился с управлением. А после расследования оказалось, что у молодого человека не было водительских прав.

В тот же день вечером ещё одна авария произошла в Давлекановском районе. 37-летний местный житель на ВАЗ-2105 столкнулся с попутным ЗИЛ. После серьёзного столкновения водителя легковушки в срочном порядке госпитализировали.