В Башкирии накрыли дачную нарколабораторию

Вместо спелых овощей – 60 килограммов мефедрона. В Нефтекамске накрыли нарколабораторию на даче. О задержании подозреваемых в незаконном производстве и сбыте синтетики сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в городе Нефтекамске задержали подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 31 до 36 лет в январе 2020 года организовали работу нарколаборатории на территории садового некоммерческого товарищества «Буй», на даче, находящейся в пользовании одного из задержанных.

Ирина Волк, помощник министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции

Во время обысков в дачном доме, гараже и автомобиле задержанных, а также в тайниках-закладках на территории Краснокамского и Калтасинского районов полицейские обнаружили и изъяли около 60 килограммов мефедрона.

Продажу наркодилеры вели бесконтактным способом, используя тайники-закладки. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленники арестованы.