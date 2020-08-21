В Башкирии накрыли дачную нарколабораторию

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в городе Нефтекамске задержали подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 31 до 36 лет в январе 2020 года организовали работу нарколаборатории на территории садового некоммерческого товарищества «Буй», на даче, находящейся в пользовании одного из задержанных.

Ирина Волк, помощник министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции