В Башкирии накрыли дачную нарколабораторию

Вместо спелых овощей – 60 килограммов мефедрона. В Нефтекамске накрыли нарколабораторию на даче. О задержании подозреваемых в незаконном производстве и сбыте синтетики сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время обысков в дачном доме, гараже и автомобиле задержанных, а также в тайниках-закладках на территории Краснокамского и Калтасинского районов полицейские обнаружили и изъяли около 60 килограммов мефедрона.
Продажу наркодилеры вели бесконтактным способом, используя тайники-закладки. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленники арестованы.