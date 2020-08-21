В Башкирии ребёнку чуть не оторвало руку

Страшный инцидент произошёл в деревне Калмакларово Салаватского района. Ребенок, играя во дворе дома, чуть не лишился руки. Подробности инцидента сообщает издание «На земле Салавата».

Как выяснилось, малыш играл во дворе собственного дома. В какой-то момент ребёнок схватился руками за край ворот из профнастила и получил сильный порез. Травма была настолько глубокой, что повредились даже сухожилия.