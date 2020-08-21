В Сибае появится круглогодичный детский лагерь и центр реабилитации «Шифа»

Также в Сибае прошел гастрономический фестиваль «Гусь и мёд». Как заявляют организаторы, есть намерения сделать его ежегодным. Работала выставка гусей, тематические юрты, где можно было продегустировать гусиную и медовую продукцию от местных и зарубежных производителей. Кулинары соревновались в приготовлении вкуснейшего блюда из гусиного мяса.