В Сибае появится круглогодичный детский лагерь и центр реабилитации «Шифа»

Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров в честь начала строительства заложил капсулу. Инициатором проекта выступила администрация города и региональное Министерство семьи, труда и соцподдержки населения.

По данным ведомств, в Сибае и близлежащих районах более 700 детей с инвалидностью и более 2300 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Это как башкирский «Артек». В первую очередь это для Зауралья, но не только: дети со всего Башкортостана смогут приезжать сюда. Место выбрано хорошее, на берегу водохранилища. Концепт – совмещение новых трендов и местных традиций.

Андрей Назаров первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Также в Сибае прошел гастрономический фестиваль «Гусь и мёд». Как заявляют организаторы, есть намерения сделать его ежегодным. Работала выставка гусей, тематические юрты, где можно было продегустировать гусиную и медовую продукцию от местных и зарубежных производителей. Кулинары соревновались в приготовлении вкуснейшего блюда из гусиного мяса.