В Башкирии из пруда вытащили тело рыбака

В селе Толбазы Аургазинского района местные жители столкнулись со страшным происшествием. В пруду было найдено тело пропавшего мужчины. Инцидент произошёл 20 августа.

Из воды местные жители достали тело 44-летнего мужчины. По предварительной информации, местный житель погиб во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Местные жители сами достали тело погибшего из воды. Только после этого были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Точные обстоятельства трагедии предстоит выяснить полиции.