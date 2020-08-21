В Уфе инвалид обнаружила у себя долги после погашения кредита

Жительница Уфы вернула долг коллекторам, и теперь уже они должны ей деньги. Женщина – инвалид первой группы, одна воспитывает ребенка. В семье каждая копейка на счету. После оплаты ею судебной задолженности деньги с пенсионной карты продолжали списывать.

Времени уделили много, а денег так и не вернули. Пару месяцев назад Надежда Ермолаева на сайте Госуслуг обнаружила у себя судебную задолженность. Сумма небольшая – 6 тысяч рублей. 13 лет назад женщина брала кредит и, видимо, не закрыла его. Набежали пени и образовался долг. Из-за финансовых трудностей Надежда договорилась с приставами, что выплатит его частями.

Я заплатила первую сумму в июне – 2500 тысячи. Потом через 2 недели еще погасила 2000 тысячи. И 23 июня, когда у меня приходит пенсия, с меня снимают 3,5 тысячи. Надежда Ермолаева

Удержали сумму и в июле. Пенсия также пришла не полностью. Получает ее Надежда по инвалидности, у нее онкология. В одиночку воспитывает 5-летнего сына. И сумма в 15 тысяч – единственный доход в семье. Женщина по ватсапу отправляла судебному приставу квитанции об оплате долга. С ее слов, Пенсионный фонд просто не получил письмо о прекращении взыскания. Более того, возник некий исполнительный сбор с фамилией уже другого пристава. Надежда переплатила больше суммы долга на 4 тысячи рублей. Но вернуть свои кровные не может, на ее сообщения уже никто не отвечает.

Я уже все оплатила, какие исполнительные сборы? У них мои деньги лежат на депозите, и никто не возвращает. Замкнутый круг, я не знаю, куда обращаться. В прокуратуру написала, они отвечают, что нужно разбираться с судебными приставами, пишите начальнику. Надежда Ермолаева