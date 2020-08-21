В России шестой день подряд выявляют менее 5 тысяч зараженных COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных. Этот показатель держится уже шестые сутки подряд.

По данным на 21 августа, в России зарегистрировано 4870 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии выявлено 946 976 зараженных COVID-19. Одновременно болеют 169 457 — этот показатель уменьшился за сутки на 1037 человек.