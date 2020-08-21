Погода на 22 августа в Башкирии: лето закончилось

В субботу, 22 августа, погода не будет сильно отличаться от предыдущих дней. Тепла и солнца ждать пока не стоит. Температуры по всей Башкирии не поднимутся выше +20 градусов. Везде дожди, ветра и осенняя прохлада.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет в республике сегодня

Погода в Уфе на 22 августа

В Уфе тучи и дожди.

Утром в 8:00 будет +13 градусов. К 11:00 потеплеет до +17 и начнётся небольшой дождь, который будет идти до 14:00. В 17:00 будет +18.

Максимальная скорость ветра – 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 22 августа

В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.

В 8:00 будет +13. К полудню потеплеет до +17 и начнётся дождь. Капать будет до 14:00. К 17:00 потеплеет до +19 градусов.

Синоптики также обещают ветер до 9 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 22 августа

В Нефтекамске дождей будет чуть меньше.

В 8:00 будет +13 градусов. К полудню потеплеет до +16. Небольшой дождь ожидается примерно в 14:00. К 17:00 станет теплее, будет +20 градусов.

Здесь тоже обещают ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 22 августа

В Октябрьском немножко выглянет солнце.

Температура в 8:00 составит +13 градусов. К 11:00 потеплеет до +17 и выглянет солнце. В 14:00 ожидается небольшой дождь. В 17:00 станет немного теплее, температура поднимется до +19 градусов.

Синоптики обещают здесь ветер не более 8 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 22 августа

В Белорецке почти целый день будет лить, как из ведра.

Утром будет +12. К 11:00 потеплеет до +15 и начнётся дождь, который не прекратится до вечера. В 17:00 будет +16.

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 22 августа

В Кумертау тоже осень.

В 8:00 температура воздуха будет +12. К 11:00 потеплеет до +16 градусов. В районе 14:00 начнётся небольшой дождь. В 17:00 будет +19.