В Башкирии обиженная женщина зарезала любовника

6 августа возлюбленные выпивали вместе. Но мирная посиделка плавно перетекла в ссору, во время которой сожители одарили друг друга взаимными оскорблениями. Это очень обидело женщину – она схватила нож и ударил им возлюбленного в живот.

Обвиняемая осознавала, что причиняет серьёзный вред здоровью мужчине, но не предполагала, что от полученных травм сожитель умрёт. Суд признал женщину виновной в преступлении. Так как у обвиняемой нет работы, устойчивых связей и даже регистрации на территории России, её заключили под стражу.