В России предложили отменить транспортный налог

В Госдуме было озвучено предложение об отмене транспортного налога в следующем году. Такую инициативу предложил член Государственной Думы по контролю и регламенту Андрей Барышев.

Как считает автор инициативы, по такой схеме траты на дорожное развитие страны будут распределяться более справедливо. Транспортный налог заменит доход с продаж топлива. Предложение может вступить в силу уже с 1 января следующего года, если его все-таки примут. Отметим, что Министерство финансов уже выступило протии.