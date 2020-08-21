В Уфе в квартире пенсионерки рухнул потолок

По счастливой случайности никто не пострадал. О произошедшем сообщила пенсионерка. По ее словам, проблемы в их доме были давно, причина в ветхости здания. Кровля то и дело дает течь. Обвал произошел в спальне, над детской игровой зоной. Малышей в этот момент не было дома. Женщина также рассказала, что это не первый подобный инцидент.