В Уфе в квартире пенсионерки рухнул потолок

В уфимском микрорайоне Черниковка в квартире обрушилась часть потолка. ЧП произошло в двухэтажке на улице Пекинской.
По счастливой случайности никто не пострадал. О произошедшем сообщила пенсионерка. По ее словам, проблемы в их доме были давно, причина в ветхости здания. Кровля то и дело дает течь. Обвал произошел в спальне, над детской игровой зоной. Малышей в этот момент не было дома. Женщина также рассказала, что это не первый подобный инцидент.
Двухэтажный дом был построен в 1952. Однако аварийным не является и в очереди на расселение не стоит. В отделе жилищно-коммунального хозяйства по Орджоникидзевскому району уточнили, что проведут осмотр места происшествия, а также помогут пенсионерке с ремонтом.