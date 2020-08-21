В Уфе в квартире пенсионерки рухнул потолок

В уфимском микрорайоне Черниковка в квартире обрушилась часть потолка. ЧП произошло в двухэтажке на улице Пекинской.

По счастливой случайности никто не пострадал. О произошедшем сообщила пенсионерка. По ее словам, проблемы в их доме были давно, причина в ветхости здания. Кровля то и дело дает течь. Обвал произошел в спальне, над детской игровой зоной. Малышей в этот момент не было дома. Женщина также рассказала, что это не первый подобный инцидент.

Сначала у меня в туалете обрушился, потом на кухне, а теперь уже дошло до спальни. А спальный район – это уже очень страшно. Из-за того, что крыши вообще не латают. Крыша уже мхом покрылась, она зеленая.

Гузель Гареева, жительница дома №35 по ул. Пекинской

Двухэтажный дом был построен в 1952. Однако аварийным не является и в очереди на расселение не стоит. В отделе жилищно-коммунального хозяйства по Орджоникидзевскому району уточнили, что проведут осмотр места происшествия, а также помогут пенсионерке с ремонтом.

Все последствия обрушения будут ликвидированы, штукатурное покрытие будет нанесено по новой. Все близлежащие участки в этой квартире будут проверены на предмет аварийности.

Татьяна Комарова, пресс-секретарь управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района