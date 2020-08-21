В Башкирии пьяные мужчины протаранили иномарку ради веселья

Пьяная компания чуть не угробила молодую девушку.

В Салавате несколько дней назад произошло ДТП. На одной из улиц автомобиль, в котором сидела пьяная компания, вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку, за рулем которой сидела молодая девушка.

На месте происшествия оказался общественник Айдар Зайнетдинов. По его словам, мужчин достали из автомобиля в невменяемом состоянии. Девушка чудом не пострадала.

Пока на место происшествия ехали сотрудники ГИБДД, Зайнетдинов снимал происходящее на камеру. Выйдя из раскуроченного автомобиля, парни начали смеяться во весь голос. Выяснилось, что их очень рассмешил тот факт, что они могли угробить человека.

Три пьяных дядьки, все прям вообще пьяные. Врезались в молодую девушку. Сотрудники ГИБДД подъехали, они говорят, мол, мы сами все "разрулим". Это какими нужно быть идиотами так бухать, а если бы в остановку въехали? Айдар Зайнетдинов, общественник