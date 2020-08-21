В Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса

В Башкирии зарегистрирована 28 смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Известно, что погибшему было 74 года.

Мужчина также страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Кроме диагноза covid-19 у пациента была гипертоническая болезнь. Известно, что погибший был жителем Благовещенска.