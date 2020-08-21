В Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса

В Башкирии зарегистрирована 28 смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Известно, что погибшему было 74 года.
Мужчина также страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Кроме диагноза covid-19 у пациента была гипертоническая болезнь. Известно, что погибший был жителем Благовещенска.
Напомним, что на данный момент в Башкирии 7 469 зараженных коронавирусом. В ведомстве рассказали, что среди заболевших - 8 находятся в тяжелом состоянии, а трое на ИВЛ. За их жизни борются врачи.