В Башкирии заключённый пытался сбежать из тюрьмы

35-летний уроженец Ишимбая обвиняется в попытке побега из тюрьмы. Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительный акт. Уголовное дело было передано в суд города.

Известно, что мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения. По вине преступника погиб человек. В июне 2020 года во время хозяйственных работ мужчина самовольно покинул территорию. На попутке ему удалось добраться до села Кушнаренково.