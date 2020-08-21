В Башкирии заключённый пытался сбежать из тюрьмы

35-летний уроженец Ишимбая обвиняется в попытке побега из тюрьмы. Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительный акт. Уголовное дело было передано в суд города.
Известно, что мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения. По вине преступника погиб человек. В июне 2020 года во время хозяйственных работ мужчина самовольно покинул территорию. На попутке ему удалось добраться до села Кушнаренково.
Именно там полицейским удалось задержать беглеца. Теперь преступнику придется ответить перед судом за неудавшийся побег.