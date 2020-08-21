Ксения Собчак снимет в Башкирии фильм про Куштау

Проект «Осторожно, Собчак» собирается снять документальный фильм про ситуацию на горе Куштау.

По данным источника bash.news, близкого к ситуации, в Стерлитамак накануне прибыл Сергей Ерженков, режиссёр шоу Ксении Собчак. Он является автором документального фильма «Монастырь особого режима», который буквально недавно прогремел на весь российский интернет. А уже завтра, в субботу, в Башкирию должна прилететь сама ведущая.

Цель визита съемочной группы – ситуация на горе Куштау. Напомним, из-за перспективы разработки шихана компанией БСК начались конфликты между сторонниками разработки горы и противниками этого решения. Разрешить конфликт смог Радий Хабиров, приехав лично в прошлое воскресенье на Куштау.