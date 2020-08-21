В Башкирии юноша с детьми в салоне устроил гонки с гаишниками

Накануне в Бижбулякском районе развернулась настоящая полицейская погоня. Как сообщили в ГИБДД, инспекторы во время патрулирования решили остановиться для проверки автомобиля ВАЗ-21099.

За рулем оказался 18-летний местный житель, не имеющий прав. Более того, в салоне машины были три ребенка в возрасте от 4 до 8 лет. Маленькие пассажиры не были пристегнуты. Выяснилось, что горе-водитель взял покататься автомобиль родственника. Теперь ему грозит сразу несколько крупных штрафов. Транспортное средство помещено на спецстоянку.