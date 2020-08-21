МинЖКХ: Башкирия на 90% готова к отопительному сезону

К середине сентября республика должна быть полностью готова к зимовке. Об этом заявили в Министерстве жилищного хозяйства Башкортостана. На данный момент степень готовности составляет около 90 процентов.

Уфа. Проспект Октября. Здесь полным ходом идет замена тепломагистрали. Почти 180 метров. Старые изношенные коммуникации, которые исчерпали свой ресурс, меняют на новые. Срок их эксплуатации – более 30 лет. А вот срок сдачи объекта запланирован на ближайший месяц.

Что касается республики, то всего в Башкирии подготовят 4 тысячи километров тепловых сетей и полторы тысячи котельных. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что работы идут к завершению.

Сейчас мы готовы примерно на 91%. Из 1,5 тысяч котельных более 1 400 готовы к зиме. По распоряжению правительства, к 15 сентября 100-процентная готовность будет обеспечена. Юрий Палтусов, замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ