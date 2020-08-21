Радий Хабиров о горе Куштау: «Ее разработка невозможна»

Разработка горы Куштау невозможна. С таким заявлением выступил Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана.

Сегодня в Белом доме была запланирована встреча Радия Хабирова с группой защитников горы Куштау. Однако диалог сразу не задался. Экоактивисты встали из-за стола, заняли позицию ровно напротив места Хабирова, и начали предъявлять свои требования.

Глава республики, выслушав список требований на двух языках, отметил: желания экоактивистов и властей сходятся. Особенно в пункте включения горы в список особо охраняемых природных территорий.

На этот раз Радий Хабиров дал четко понять: решение по истории с Куштау принято.

В моем понимании эта история закрыта. Ее разработка невозможна. Но если вы выслушаете рабочих – это будет правильно. Радий Хабиров, глава Башкирии

Также руководитель региона дал активистам 2 недели на то, чтобы собрать трехстороннее координационное совещание (люди, завод и власть), о котором шла речь на прошлых переговорах на горе.