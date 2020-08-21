Училище искусств в Уфе получило новые инструменты в рамках нацпроекта

6 роялей и 9 пианино. В Уфимское училище искусств закупили новые музыкальные инструменты. В рамках национального проекта «Культура» из республиканского и федерального бюджета было выделено 30 миллионов рублей.
Мелодия из нового рояля звучит по-другому, отмечают студенты. Пусть пока коридоры училища пустые, но будущие музыканты уже в предвкушении начала учебного года. Заниматься на новых инструментах намного приятнее, говорят студенты.
На выделенные средства пополнилась не только материально-техническая база отделения «Фортепиано». К столетнему юбилею также закупили духовые, ударные и струнные инструменты.