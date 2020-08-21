Радий Хабиров: Башкирия проверяет законность приватизации БСК

Сегодня в Правительстве РБ состоялась встреча главы региона Радия Хабирова и защитников шихана Куштау. Последние выступили против разработки горы. На встрече руководитель республики поручил проверить правовые аспекты приватизации «Башкирской содовой компании».
По словам Радия Хабирова, приватизация «Соды» могла нанести ушерб региональному бюджету. Так ли это на самом деле, разберутся надзорные органы.
Ранее руководитель республики заявил, что разработка шихана невозможна. Хабиров дал 14 дней руководству БСК, чтобы они нашли альтернативное решение Куштау.
Глава собирается направить документы в соответствующие инстанции о наделении Куштау, наравне с Торатау и Юрактау, статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ), если компромисс не будет достигнут по итогам координационного совещания.
Фото: РБК