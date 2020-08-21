Радий Хабиров: Башкирия проверяет законность приватизации БСК

Мы сейчас прорабатываем юридическую природу сделки, согласно которой произошла приватизация «Соды». Нету ли там ущерба для республики. Это началось с 2007 года. Там только 56 томов дела. Если мы придем к определенным решениям, то будем двигаться дальше. Но ситуацию с поведением акционеров – мы ее так не оставим.

Радий Хабиров, глава Башкирии