Житель Башкирии провел в лесу без воды и еды четыре дня

Госкомитет РБ по ЧС сообщил о поисках пропавшего мужчины. Жителя Дюртюлинского района нашли через четыре дня после пропажи. Всё это время он провел в лесу без воды и еды.

Мужчина заблудился в лесу 16 августа. Найден он был только 20 числа около реки Евбаза недалеко от села Юкаликулево. Несмотря на долгое одиночество и отсутствие еды, пропавший чувствует себя хорошо.

В ведомстве сообщают, что мужчина не единственный, кто пропал в лесу за последние сутки. 13 человек по всей Башкирии заблудились в лесных массивах. К счастью, все рано или поздно были найдены.