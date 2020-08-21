Радий Хабиров рассказал о проверке главы района из-за событий на Куштау

Об этом Радий Хабиров заявил сегодня, 21 августа, на встрече с экоактивистами в Белом доме.
На встрече с защитниками Куштау Радия Хабирова спросили о судьбе главы Ишимбайского района. Ранее глава региона просил предъявить видеозапись, на которой четко видно, как руководитель муниципалитета лично пытается разогнать активистов.
По словам Хабирова, всеми нарушениями, которые произошли на прошлых выходных на Куштау, должны заниматься компетентные органы. А их было немало со всех сторон.
Помимо этого Радий Хабиров сегодня ясно дал понять: Куштау, по его мнению, не должна разрабатываться. Более того, если стороны не смогут договориться за 2 недели, Башкирия начнет заниматься вопросом присвоения шихану Куштау статуса особо охраняемой природной территории.
Также власти региона проверят законность приватизации БСК, которая началась еще в 2007 году.