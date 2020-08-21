В Башкирии 7-летний мальчик страдает от страшной болезни

Несмотря на юный возраст, маленький Альберт по-мужски переносит тяготы своего недуга.

В этом году в семью Худайгуловых из Башкирии пришла страшная весть. Совсем еще юный 7-летний Альберт Худайгулов оказался болен. Врачи поставили неутешительный диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

С тех пор ребенок стойко переносит тяготы лечения. Альберта перевезли в институт Горбачевой в Санкт-Петербурге, где его говорят к серьезной операции по трансплантации костного мозга. Вместе с Альбертом находится его мама.

Лечение Альберта оказалось бесплатным, но вот для того, чтобы жить в Питере во время всех необходимых процедур, нужны большие деньги. После операции семья должна будет проживать на съемной квартире 4 месяца - именно столько продлится реабилитация, а это уже 160 тысяч рублей. Плюс ко всему специальное питание, продукты, обратный перелет.

В общей сложности Худайгуловым не хватает порядка 200 тысяч рублей. Сейчас у семьи таких денег нет: с февраля мама мальчика на больничном, а у папы закрыли предприятие, на котором он работал. Родственники и близкие мальчика просят всех неравнодушных помочь Альберту восстановиться после операции и вернуться к нормальной жизни.