Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились обустройства тротуара

На страницу к Радию Фаритовичу поступило несколько обращений и от жителей Ленинского района. Они просили проложить тротуар по улице Благоварской. Первое обращение поступило осенью 2019 года. Коллеги из администрации Ленинского района ответили, что сделают отсыпку тротуара в благоустроительный период в 2020 году.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации главы РБ