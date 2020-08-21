Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились обустройства тротуара

Это сейчас на улице Благоварской в Уфе есть асфальтовая дорожка для пешеходов. А еще совсем недавно жителям Нижегородки приходилось пробираться через лужи и грязь. Местный житель Радмир Якупов говорит, что весной и осенью, да и после дождей она и вовсе превращалась в непреодолимое, порой даже в резиновых сапогах препятствие. Поэтому жителям улицы оставался только один путь.
Проблема отсутствия тротуара на Благоварской давняя. Однако в последние годы стала острой. Прикрепив фотографии, жители Нижегородки оставили обращения в социальных сетях. Они были взяты в разработку.
В установленные сроки на участке появились рабочие и техника. Сработали оперативно. За два дня на Благоварской появилась дорожка из асфальтовой крошки протяженностью в 550 метров и шириной 1,5 метра. Всего ушло 120 тонн материала.
Тема благоустройства и строительства дорог – одна и лидеров по количеству обращений от жителей республики. Проблемы не остаются без внимания. Сотрудники рабочей группы фиксируют обращения, передают в муниципалитет для скорейшего устранения. Что же касается улицы Благоварской, то жители остались довольны. Теперь грязевые препятствия не станут преградой на пути взрослых и детей.