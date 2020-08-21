Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились обустройства тротуара

Это сейчас на улице Благоварской в Уфе есть асфальтовая дорожка для пешеходов. А еще совсем недавно жителям Нижегородки приходилось пробираться через лужи и грязь. Местный житель Радмир Якупов говорит, что весной и осенью, да и после дождей она и вовсе превращалась в непреодолимое, порой даже в резиновых сапогах препятствие. Поэтому жителям улицы оставался  только один путь.

По проезжей части ходили в основном, подвергая себя опасности. Старики у нас есть, пенсионеры. Конечно, очень сложно ходить и к остановке, и в магазины ближайшие. Поскользнулись, упали в грязь – и такое бывает.

Радмир Якупов, житель микрорайона Нижегородка г. Уфы

Проблема отсутствия тротуара на Благоварской давняя. Однако в последние годы стала острой. Прикрепив фотографии, жители Нижегородки оставили обращения в социальных сетях. Они были взяты в разработку.

На страницу к Радию Фаритовичу поступило несколько обращений и от жителей Ленинского района. Они просили проложить тротуар по улице Благоварской. Первое обращение поступило осенью 2019 года. Коллеги из администрации Ленинского района ответили, что сделают отсыпку тротуара в благоустроительный период в 2020 году.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации главы РБ

В установленные сроки на участке появились рабочие и техника. Сработали оперативно. За два дня на Благоварской появилась дорожка из асфальтовой крошки протяженностью в 550 метров и шириной 1,5 метра. Всего ушло 120 тонн материала.

Работала одна бригада из 6 человек, самосвалы для подвоза асфальтогранулята, погрузчики, асфальтоукладчик и каток. Укладка асфальтогранулята решает проблему временно, конечно. В 2021 году мы планируем капитальный ремонт данного участка дороги с устройством тротуаров.

Фаяз Мукминов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района г. Уфы

Тема благоустройства и строительства дорог – одна и лидеров по количеству обращений от жителей республики. Проблемы не остаются без внимания. Сотрудники рабочей группы фиксируют обращения, передают в муниципалитет для скорейшего устранения. Что же касается улицы Благоварской, то жители остались довольны. Теперь грязевые препятствия не станут преградой на пути взрослых и детей.