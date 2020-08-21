Куштау не тронут, БСК проверят: итоги встречи Радия Хабирова с экозащитниками

Вопрос практически решен. Шихану Куштау придадут статус особо охраняемой природной территории. Таким образом, разработка горы станет невозможной.
Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с защитниками Куштау в правительстве региона. Глава республики поручил до 4 сентября сформировать Координационное совещание, куда должны войти представители БСК, правительства и активистов. А также добавил, что его администрацией уже подготовлены документы на придание Куштау особого статуса, наряду с шиханами Торатау и Юрактау.
Очевидно, посчитав, что в ногах правды все-таки больше, активисты предпочли озвучить свои требования стоя. После чего удалились. Продолжив общение уже с журналистами и местными жителями, Радий Хабиров заявил о том, что дал поручение правительству проверить законность сделки по приватизации Башкирской содовой компании. Речь идёт о переходе «Башхиму» контрольного пакета в 2013 году.