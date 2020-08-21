Куштау не тронут, БСК проверят: итоги встречи Радия Хабирова с экозащитниками

Потому что эту историю с Куштау надо закрывать, разработка её невозможна. Но ещё раз повторяю. Мы с вами на горе договорились о том, что будет координационный совет, на котором вы будете разговаривать с БСК. Там тоже есть люди, рабочие. Выслушайте их, если они готовы представить вам какие-то интересные решения, я думаю, что это будет правильно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан