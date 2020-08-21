Куштау не тронут, БСК проверят: итоги встречи Радия Хабирова с экозащитниками

Вопрос практически решен. Шихану Куштау придадут статус особо охраняемой природной территории. Таким образом, разработка горы  станет невозможной.

Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с защитниками Куштау  в правительстве региона. Глава республики поручил до 4 сентября сформировать Координационное совещание, куда должны войти представители БСК, правительства и активистов. А также добавил, что его администрацией уже подготовлены документы на придание Куштау особого статуса, наряду с шиханами Торатау и Юрактау.

Потому что эту историю с Куштау надо закрывать, разработка её невозможна. Но ещё раз повторяю. Мы с вами на горе договорились о том, что будет координационный совет, на котором вы будете разговаривать с БСК. Там тоже есть люди, рабочие. Выслушайте их, если они готовы представить вам какие-то интересные решения, я думаю, что это будет правильно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очевидно, посчитав, что в ногах правды все-таки больше, активисты предпочли озвучить свои требования стоя. После чего удалились. Продолжив общение уже с журналистами и местными жителями,  Радий Хабиров заявил о том, что дал поручение правительству проверить законность сделки по приватизации Башкирской содовой компании. Речь идёт о переходе «Башхиму» контрольного пакета в 2013 году.

Мы имеем 38 процентов акций, получаем дивиденды – и это хорошо. Но предприятие могут привести к фатальным последствиям. Мы с этим не согласны. Предприятие должно работать, модернизироваться и т.д. А когда из 100 процентов дивидендов только 2-3 процента направляется на модернизацию и социалку, в тот же Стерлитамак – это неправильно. Думаю, что в ходе анализа и общения с нашими коллегами из других структур мы придём к какому-то решению.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан