Школьный автопарк республиканских образовательных учреждений пополнился современной техникой. 38 ключей водителям вручил Глава Башкортостана. После этого Радий Хабиров принял участие в августовском педсовете, где поблагодарил учителей региона за работу в период пандемии.
За плечами Ильгама Заманова из Стерлибашевского района многолетний стаж вождения. Опытному шофёру доверили самое дорогое – перевозку детей. Новый школьный автобус рассчитан на 19 пассажиров, каждое кресло оборудовано ремнями безопасности. А встроенный ограничитель скорости не позволит машине разогнаться быстрее 60 километров в час.
На покупку новых школьных автобусов бюджет республики выделил более 100 миллионов рублей. Ключи от долгожданной техники водители получили из рук Главы Башкортостана. Радий Хабиров пожелал всем безаварийной езды и после церемонии отправился к тем, к кому шофёры будут привозить детей. В Конгресс-холле «Торатау» прошёл ежегодный августовский педсовет. В связи с коронавирусом зал был заполнен лишь на 1/3. Вирус внёс коррективы не только в проведение форума, но и в сам учебный процесс. Чтобы не допустить вспышки инфекции среди школьников и учителей, учебный год они завершали дистанционно.
Несмотря на сложное финансовое положение, все проекты в сфере образования будут реализованы в срок. В 2020 году в Башкортостане сдадут под ключ 5 новых школ и 24 детских сада. Учеников с первого по четвертый класс обеспечат горячим питанием, а образовательные учреждения в 6 районах республики перейдут на единую школьную форму. Нуждающимся семьям окажут поддержку для ее приобретения. Учителя тем временем готовятся к 1 сентября и надеются, что обстановка позволит им проводить занятия в школьных классах. Во время дистанционного обучения они выходили на связь со своими учениками более полутора миллионов раз.
На августовском педсовете традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Победителями и финалистами стали 28 педагогов со всей республики. Радий Хабиров вручил им цветы, дипломы и благодарственные письма. Победа досталась тяжело, признались лауреаты, конкуренция слишком большая. А вот одолеть невидимого соперника можно будет, только объединившись.
Новому в школе теперь будут учиться не только школьники, но и учителя. Раньше в таких условиях заниматься не приходилось: масочный режим, социальная дистанция, регулярная обработка антисептиками. Меры вынужденные. Несоблюдение этих простых правил может вновь вернуть всю отрасль к дистанционному обучению. Но каким бы современным оно ни было, ничто не сможет заменить живого общения школьников и учителя в классе.