Радий Хабиров принял участие в августовском педсовете

Школьный автопарк республиканских образовательных учреждений пополнился современной техникой. 38 ключей водителям вручил Глава Башкортостана. После этого Радий Хабиров принял участие в августовском педсовете, где поблагодарил учителей региона за работу в период пандемии.

За плечами Ильгама Заманова из Стерлибашевского района многолетний стаж вождения. Опытному шофёру доверили самое дорогое – перевозку детей. Новый школьный автобус рассчитан на 19 пассажиров, каждое кресло оборудовано ремнями безопасности. А встроенный ограничитель скорости не позволит машине разогнаться быстрее 60 километров в час.

Мы практически полностью закрываем потребность в замене автобусов, которые достигли в автопарке 10-летнего периода эксплуатации. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

На покупку новых школьных автобусов бюджет республики выделил более 100 миллионов рублей. Ключи от долгожданной техники водители получили из рук Главы Башкортостана. Радий Хабиров пожелал всем безаварийной езды и после церемонии отправился к тем, к кому шофёры будут привозить детей. В Конгресс-холле «Торатау» прошёл ежегодный августовский педсовет. В связи с коронавирусом зал был заполнен лишь на 1/3. Вирус внёс коррективы не только в проведение форума, но и в сам учебный процесс. Чтобы не допустить вспышки инфекции среди школьников и учителей, учебный год они завершали дистанционно.

У нас количество стобалльников, несмотря на то, что не было возможности более эффективно готовиться, как это было ранее, и что учёба в такой форме была, – мы на 16 стобалльников увеличили в этом году. Это хороший и очень важный показатель. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несмотря на сложное финансовое положение, все проекты в сфере образования будут реализованы в срок. В 2020 году в Башкортостане сдадут под ключ 5 новых школ и 24 детских сада. Учеников с первого по четвертый класс обеспечат горячим питанием, а образовательные учреждения в 6 районах республики перейдут на единую школьную форму. Нуждающимся семьям окажут поддержку для ее приобретения. Учителя тем временем готовятся к 1 сентября и надеются, что обстановка позволит им проводить занятия в школьных классах. Во время дистанционного обучения они выходили на связь со своими учениками более полутора миллионов раз.

Самыми важными критиками для меня были мои ученики, которые знают меня непосредственно по работе в классе, адресно. А здесь они мне писали, отправляли голосовые сообщения, находили сильные стороны, давали советы, поддерживали. Наталья Ефимова, учитель начальных классов гимназии №3

На августовском педсовете традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Победителями и финалистами стали 28 педагогов со всей республики. Радий Хабиров вручил им цветы, дипломы и благодарственные письма. Победа досталась тяжело, признались лауреаты, конкуренция слишком большая. А вот одолеть невидимого соперника можно будет, только объединившись.