В Уфе осенью достроят две новых дороги в Инорсе

Дорога была здесь узкая, можно назвать не дорога, а местный проезд. Местами она была грунтовая, где-то был асфальт, где-то были поломанные плиты, из которых торчала арматура. В настоящее время здесь будет 4 полосы.

Василий Ивлев, главный инженер генподрядной организации