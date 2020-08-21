В Уфе осенью достроят две новых дороги в Инорсе

Дорога по улице Лесунова должна серьезно облегчить жизнь автолюбителям. Этой осенью в Инорсе планируют сдать два дорожных объекта.

Сразу четыре полосы для движения появиться и по Бульвару Баландина. 460 метров проезжей части почти достроены. Сейчас ведется установка бордюрных камней, предстоит еще уложить финишные слои асфальта. Отдельное внимание уделили пешеходам. Ширина тротуара, совмещенного с велодорожкой, составит более пяти метров. 

Дорога была здесь узкая, можно назвать не дорога, а местный проезд. Местами она была грунтовая, где-то был асфальт, где-то были поломанные плиты, из которых торчала арматура. В настоящее время здесь будет 4 полосы.

Василий Ивлев, главный инженер генподрядной организации

Строительство дороги по Бульвару Баландина и улице Лесунова – это капиталоемкий проект. Реализуется он в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строить начали в прошлом году, а срок сдачи ноябрь 2020-го. 

В настоящее время в микрорайоне строятся два объекта – это продолжение улицы Георгия Мушникова, Бульвара Баландина и улицы Валерия Лесунова. Эти объекты планируется сдать в этом году. После завершения строительства из Инорса будет четыре.

Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы