В Уфе осенью достроят две новых дороги в Инорсе

Дорога по улице Лесунова должна серьезно облегчить жизнь автолюбителям. Этой осенью в Инорсе планируют сдать два дорожных объекта.
Сразу четыре полосы для движения появиться и по Бульвару Баландина. 460 метров проезжей части почти достроены. Сейчас ведется установка бордюрных камней, предстоит еще уложить финишные слои асфальта. Отдельное внимание уделили пешеходам. Ширина тротуара, совмещенного с велодорожкой, составит более пяти метров.
Строительство дороги по Бульвару Баландина и улице Лесунова – это капиталоемкий проект. Реализуется он в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строить начали в прошлом году, а срок сдачи ноябрь 2020-го.