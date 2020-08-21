В Башкирии у семьи с 6 детьми сгорел дом

В Архангельском районе многодетная семья осталась без крова. Дом в деревне Сухополь уничтожил огонь. К счастью, в момент пожара дома никого не было. Спасти ни жилье, ни имущество не удалось. Сейчас супруги Валеевы и их шестеро детей ютятся в небольшом доме у родителей и просят помощи у неравнодушных.

Пепелище спустя неделю продолжает дымиться. Объяснить младшей из 6 детей, что же произошло в тот вечер, пока не получается. Да и самим верится с трудом. Дома больше нет. Пожар начался, когда Валеевы ходили в баню к соседям. Увидев пламя, как была в халате с мокрыми волосами, Гульзифа побежала спасать жилище.

Хотела во двор забежать – какое там, все полыхает. Хотела обойти, в сарай зайти. Там куры были, щенок привязан. Тоже сгорели. Наверху сено было, загорелось, потом и дом быстро сгорел. Гульзифа Валеева

В огне осталось всё: одежда, бытовая техника, документы. От высокой температуры плавились и вещи, находящиеся снаружи. Пожар уничтожил сначала сарай, который вспыхнул как спичка. Айрат как раз на днях заполнил его сеном, почти сразу огонь перекинулся на дом.

Валеевых спасло, что в тот вечер, в 11 часов, семья не спала как обычно, а была у соседей. Иначе всё могло бы закончиться куда трагичнее. Сейчас местная администрация помогает в восстановлении документов, погорельцам выделили временное жилье.

Сейчас супруги, бродя по пепелищу, заглядывают в уничтоженный огнем дом и выхода не видят. Самостоятельно построить новое жилье многодетная семья не может.

1 сентября детям идти в школу. Форма, рюкзаки – всё превратилось в пепел. Неравнодушные люди, родственники, односельчане помогли собрать вещи. Жилье, которое предоставил муниципалитет, в не самом лучшем состоянии, но другого пока нет. Поэтому на время поселились у родителей. В небольшой комнате ютятся четверо взрослых и шестеро детей.

Нам делянку предлагали, а как там сейчас, мы не успеем до зимы, строиться надо. И жить надо. Сейчас школа. Детям надо где-то уроки делать. Гульзифа Валеева

Валеевым несколько лет назад выдали участок в Архангельском как многодетной семье. Строиться уже будут там. Односельчане пообещали, что помогут поднять дом. Но вот денег на стройматериалы нет. Помочь семье можно, перечислив средства на карту.

СБЕРБАНК: 89625291091

ВАЛЕЕВА ГУЛЬЗИФА МИРСАИТОВНА