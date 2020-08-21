Уфимский «Толпар» впервые уступил в матче молодежной предсезонки

После двух побед толпаровцы впервые уступили на турнире со счетом 1:3. Единственную шайбу забросил Тимур Валеев. В заключительном матче уфимцы встретятся с «Белыми Медведями», после которого и определится место в таблице. Игра с челябинцами пройдет завтра.

Добавим, «Салават Юлаев» завтра проведет третий матч в рамках хоккейного предсезонного турнира – Кубка чемпионов в Казани. После двух поражений на старте турнира от магнитогорского «Металлурга» и СКА из Санкт-Петербурга башкирская команда лишилась шансов на выход в финал и в воскресенье сыграет в матче за третье место. А завтра юлаевцев ждет встреча с казанским «Ак Барсом». Прямая трансляция поединка начнется на БСТ в 18:55.