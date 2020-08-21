Гандбольная «Уфа-Алиса» провела пресс-конференцию перед началом сезона

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сегодня провел традиционную пресс-конференцию перед началом сезона. 27 августа команда проведет первый матч в новом чемпионате против московского ЦСКА.

Он пройдет в Уфе. Домашние игры из-за пандемии уфимская команда будет вынуждена проводить без зрителей. Главный тренер команды Николай Терновой подвел итоги предсезонной подготовки. Уфимки провели сбор в Аше и приняли участие в предсезонном турнире в Тольятти.

Хорошо съездили в город Аша, где провели сбор. Затем плановый турнир в тему попал. Я думаю, что к началу чемпионата команда выходит на свои кондиции. Николай Терновой, главный тренер ГК «Уфа-Алиса»

Команда представила двух новичков. Это Екатерина Головачева, которая вернулась из декретного отпуска, и Аделина Давлетбаева, которая в прошлом сезоне выступала за краснодарскую «Кубань». Директор клуба Айрат Сакаев рассказал о планах по возведению нового гандбольного дворца в столице республики.