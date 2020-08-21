ХК «Кировец» усилился к новому сезону

«Кировец» завершил комплектацию команды и тренерского штаба на следующий сезон. Башкирский клуб по хоккею с мячом в следующем чемпионате будет возглавлять Алексей Кузьмин.

Поможет ему в качестве играющего тренера Сергей Осипов, а также воспитанник башкирской школы Павел Федянин. Последний заменил Игоря Войтовича, принявшего решение вернуться в Новосибирск и войти в тренерский штаб «Сибсельмаша».

Состав команды усилился. В том числе игроками с опытом суперлиги. Среди них можно выделить Алексея Воробьева, Дмитрия Вахрушева, Максима Немцева, а также Романа Фролова и Азата Ахатова. Перед «Кировцем» в новом сезоне будут стоять самые высокие задачи.