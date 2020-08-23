В Крыму пропала девочка из Башкирии

В Республике Крым начались поиски 16-летней Марии. Девочка приехала из Башкирии на отдых с бабушкой в город Саки. Подросток ушла из дома 21 августа, который они арендовали. С тех пор ее никто не видел.
К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры. Как передает «Интерфакс», Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту ее исчезновения по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, глаза серые, на левом колене — шрам. Была одета в чёрную майку, короткие шорты в цветочек, шлёпанцы, при себе имела рюкзак. Может находиться в Балаклаве.
Всех, кому известно ее местонахождение, следователи просят обратиться по дежурным телефонам ГСУ СК, в частности по номеру «Ребенок в опасности» — 123.