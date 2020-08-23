С 1 сентября в Башкирии прекращается выплата дополнительных пособий на детей

– отменяется фиксированный максимальный размер пособия (13 949 рублей выплачивались в апреле-августе) для граждан, уволенных и признанных безработными с 1 марта 2020 года. Размер пособия будет определяться в зависимости от наличия недель трудовых отношений за 12 месяцев до обращения в центр занятости и среднего заработка за последние три месяца.